Obra emergencial  prejudica abastecimento na Zona Norte do Recife; confira

Segundo Compesa, foi necessário trocar válvula no Sistema Alto do Céu. Previsão é de retomada do serviço regular até segunda (15)

Torneira fica sem água amanhã (Foto: Arquivo)

Uma obra emergencial no Sistema Alto do Céu prejudica o abastecimento em áreas do Recife, a partir desta sexta (12).

Segundo informações publicadas nas redes sociais da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), houve a necessidade de fazer um conserto em uma válvula do sistema, atingindo, temporariamente, as localidades na Zona Norte.

Ainda segundo a empresa, a previsão é que o abastecimento seja normalizado até a segunda-feira (15).

“Para atender as áreas afetadas durante o período da manutenção, foi necessário implantar um calendário provisório (dias pares e ímpares)”, disse a Compesa.

Veja áreas abastecidas em dias ímpares: Água Fria (parte), Arruda (parte), Cajueiro, Campina do Barreto, Campo Grande, Encruzilhada, Fundão, Hipódromo (parte), Ponto Parada (parte), Porto da Madeira e Torreão (parte).

Veja áreas abastecidas em dias pares: Jaqueira, Tamarineira, Rosarinho, Parnamirim, Aflitos, Água Fria (parte), Beberibe, Bomba do Hemetério, Arruda (parte), Mangabeira, Ponto de Parada (parte), Espinheiro, Rosarinho, Encruzilhada (parte), Hipódromo (parte) e Torreão (parte).

Como alguns bairros têm mais de um esquema de abastecimento, é necessário consultar o calendário disponível no site da Compesa (www.compesa.com.br).