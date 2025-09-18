Interdição parcial na Avenida Dois Rios começa na sexta (19) para obra de drenagem no Ibura

Além de ampliar a capacidade de tráfego e a acessibilidade, a duplicação abrirá um novo acesso pela BR-101, que também servirá como entrada para o futuro Parque Municipal do Ibura

Na Avenida Dois Rios, muitos circulavam sem máscaras na tarde desta segunda-feira (6). (Foto: Bruna Costa/Esp. DP.)

A partir das 22h de sexta-feira (19), a Avenida Dois Rios, nas imediações da Ladeira da Cohab, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, terá uma interdição parcial para a execução de uma obra de drenagem realizada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB).



De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), a previsão é de que os serviços sejam concluídos no domingo (21).

Durante o período, agentes e orientadores de tráfego estarão no local para organizar a circulação e garantir a segurança viária. A intervenção integra as obras de duplicação da Ladeira da Cohab, ligação fundamental entre o Ibura de Cima e a BR-101.

Com investimento estimado em R$ 11 milhões, a obra prevê melhorias estruturais que beneficiarão cerca de 21 mil veículos que circulam diariamente pela via. Além de ampliar a capacidade de tráfego e a acessibilidade, a duplicação abrirá um novo acesso pela BR-101, que também servirá como entrada para o futuro Parque Municipal do Ibura.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU pelo número 0800.081.1078, disponível 24 horas.