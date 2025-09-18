Imip contesta número de sindicato e confirma 30 demissões de obstetras

Segundo a instituição, foi iniciado um plano de reestruturação do serviço de obstetrícia para assegurar a continuidade dos atendimentos

A fiscalização, realizada nesta quarta-feira (30), inspecionou os setores de Triagem obstétrica, Centro de parto normal, Pré-parto, Centro obstétrico e Enfermaria do 3° andar do Hospital Geral Pediátrico do IMIP (Foto:Joao Velozo/ Esp. DP)

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) contestou, nesta quinta-feira (18), a informação de que teria recebido 49 cartas de demissão de médicos obstetras.

A unidade de saúde confirmou o desligamento de 30 profissionais e afirmou já ter comunicado oficialmente a Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação.

Segundo a instituição, foi iniciado um plano de reestruturação do serviço de obstetrícia para assegurar a continuidade dos atendimentos e a preservação da segurança dos pacientes durante o processo de transição.

