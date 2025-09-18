Mulher é morta e companheiro é baleado dentro de casa em Toritama, na Agreste

De acordo com a polícia, o alvo dos criminosos seria o companheiro da vítima; o caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher, de 25 anos, foi assassinada dentro de casa na noite desta quarta-feira (17), no bairro Valentin II, em Toritama, no Agreste de Pernambuco. A vítima, identificada como Alana Iracema Chagas da Silva, estava com o companheiro, José Eduardo Ferreira Santana, de 28 anos, que também foi atingido.

Segundo informações repassadas à polícia, José cumpria pena em regime aberto e havia rompido a tornozeleira eletrônica. Testemunhas afirmaram que ele teria sido baleado no olho e foi socorrido para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima.

A polícia não descarta a hipótese de que o alvo principal do crime fosse o companheiro da vítima.

O corpo de Alana foi periciado no local pelo Instituto de Criminalística (IC) e recolhido para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado, inicialmente, como homicídio consumado na Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. “As diligências seguem até o esclarecimento do crime”, destacou em nota.