Agreste teve queda de 10,6% nos crimes patrimoniais em agosto, diz governo

Pernambuco recebeu novos agentes da PM para atuar em todas as regiões (Foto: Divulgação/SDS-PE)

O Agreste de Pernambuco registrou uma diminuição 10,6% nos crimes patrimoniais, com 61 ocorrências a menos que as registradas em agosto de 2024. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) nesta quarta-feira (17).

Em relação ao acumulado do ano, de janeiro a agosto, a queda foi de 16,9% nos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs).

De acordo com o levantamento, este é o maior declínio nos registros de CVPs no Agreste, considerando o acumulado dos meses de 2025, ocorreu nas modalidades de Roubo de Cargas, com 40% menos registros que no mesmo período de 2024, seguido da subtração de aparelhos celulares, com 16,8% de queda e da diminuição dos Roubos de Veículos, cuja diminuição foi de 9,5% no período.

Destaca-se, ainda, que não há registro de ocorrências de roubo a coletivos na região. No mês de agosto/25, a SDS também computou redução de 14,2% no quantitativo de celulares subtraídos. Este ano, o trabalho das polícias resultou em 1.536 aparelhos recuperados.

“A Polícia Militar, através da Diretoria Integrada do Interior 1 e de suas unidades operacionais da região do Agreste de Pernambuco, vem trabalhando incansavelmente desde o início do ano para a redução dos índices da criminalidade. O que tem trazido uma importante redução nos Crimes Violentos contra o Patrimônio, principalmente os roubos de cargas, roubos de veículos e roubos de celulares. Além disso, estamos conseguindo uma redução expressiva nos crimes contra a pessoa, notadamente nos crimes de homicídios, nas mortes violentas intencionais”, frisou o coronel Adriel Serafim, comandante da DINTER 1.

Crimes contra pessoa

O balanço ainda aponta para uma redução de 12,8% nas Mortes Violentas Intencionais (MVIs) e das MVIs de mulheres (4,7%). Já no comparativo do mês de agosto 2025/2024, os homicídios diminuíram 1,9%.