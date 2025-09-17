Em dois dias, Grande Recife registra duas mortes com decapitações

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Duas mortes envolvendo decapitações foram registradas no Grande Recife em apenas dois dias. O primeiro caso aconteceu na noite desta terça-feira (16) em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Já o segundo foi nesta quarta-feira (17) no o bairro de Maria Farinha, em Paulista.

A vítima da primeira ocorrência foi identificada como Jefferson Silva da Conceição, de 26 anos. Ele teria sido assassinado a tiros e golpes de faca na Rua da Linha, nas proximidades da linha do trem, por volta das 19h40.

O corpo dele foi encontrado com várias perfurações de disparos de arma de fogo e sem a cabeça, que teria sido retirada com um facão. Cápsulas de pistola calibre 9mm foram encontradas na cena do crime.

O jovem foi reconhecido pelo pai. O corpo foi periciado e o caso está sob investigação.

O segundo assassinato foi cometido contra um homem ainda não identificado. Agentes da polícia chegaram a fazer rondas nas proximidades do terreno, pertencente a uma fábrica de cimento, onde o corpo foi localizado. Até o momento, ninguém foi preso.