Acusado de estuprar e cortar cabeça de idosa vai a júri popular em Paulista

A 1ª Vara Criminal de Paulista realiza, na quinta-feira (18), a partir das 8h, a sessão do júri popular de Antônio Vitor Alves da Silva, 21 anos, acusado de assassinar, estuprar, ocultar e decapitar o cadáver de Josenilda Lins Ezequial da Silva, de 64 anos. O julgamento será presidido pelo juiz de direito Thiago Cintra.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o crime ocorreu em 24 de dezembro de 2022, véspera de Natal, por volta das 6h, em um terreno baldio na Rua 145, no bairro de Jardim Paulista Alto, em Paulista, Região Metropolitana do Recife. O corpo da vítima foi encontrado em condições brutais: sem cabeça, sem uma das mãos e com marcas de golpes de faca.

Durante a instrução processual, o réu confessou a autoria dos crimes. Ele responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, vilipêndio a cadáver e estupro, todos previstos no Código Penal.

O caso

Josenilda, conhecida como “Nem”, morava em Maranguape 2, em Paulista, e sofria de Mal de Alzheimer. No dia do crime, saiu de casa e não retornou. Seu corpo foi encontrado horas depois, em um terreno abandonado no bairro de Jardim Paulista.

As investigações foram conduzidas pela 7ª Delegacia de Polícia de Homicídios. Na época, Antônio Vitor, então com 18 anos, foi preso e confessou os crimes. A motivação não chegou a ser esclarecida pela Polícia Civil. Segundo o MPPE, não havia relação entre ele e a vítima.