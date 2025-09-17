Bolsonaro tem 'melhora parcial', e continuidade da internação será reavaliadaa

O ex-presidente brasileiro (2019-2022) Jair Bolsonaro deixa o hospital DF Star, em Brasília, em 14 de setembro de 2025, após passar por uma série de exames médicos, enquanto permanece em prisão domiciliar. Em 11 de setembro, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por conspiração golpista, ao final de um julgamento histórico que dividiu o país e provocou a fúria dos EUA. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP) ( AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro está com quadro de anemia e apresentou alteração da função renal, de acordo com boletim médico publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas suas redes sociais nesta quarta-feira, 17. A situação de saúde do ex-presidente melhorou após hidratação e haverá uma reavaliação para verificar a necessidade de permanência em internação.

"Os exames evidenciaram persistência da anemia e alteração da função renal, com elevação da creatinina. Realizou ressonância magnética do crânio para elucidação de quadro de tontura recorrente, que não mostrou alterações agudas. Houve melhora parcial após hidratação e o tratamento medicamentoso. Será reavaliado ao longo do dia, para definição da necessidade de permanência em ambiente hospitalar", diz o boletim médico.ta terça-feira, 16, após ter falta de ar e episódios de vômito. Ele foi levado ao local acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e ficou internado sob observação da equipe médica.

O médico Cláudio Birolini, diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas da USP e médico pessoal do ex-presidente, viajou à capital federal para acompanhar o tratamento.

Ainda na terça-feira, Bolsonaro passou por bateria de exames, foi medicado e recebeu a indicação de não ingerir alimentos sólidos.

Flávio Bolsonaro visitou o pai no dia da internação e atribuiu o mal estar à decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal federal (STF) que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão pela trama golpista. Também pediu "trégua" ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, a quem se referiu como "terrorista".