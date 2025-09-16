Ex-prefeito é preso por desvio de água da Compesa para abastecer a própria fazenda no Sertão

Ex-prefeito do Exu, Jailson Bento foi preso em flagrante por furto qualificado de água; ele vai responder em liberdade

Fiscalização encontrou ligações clandestinas em fazendo de ex-prefeito (Reprodução)

O ex-prefeito do Exu, no Sertão de Pernambuco, Jailson Bento, de 67 anos, foi preso em flagrante, na segunda-feira (15), por suspeita de desviar água de um reservatório da Compesa para abastecer a sua própria fazenda. Em audiência de custódia, o político recebeu liberdade provisória e vai responder à acusação de furto qualificado fora da cadeia.

A prisão aconteceu após uma fiscalização da companhia, por volta das 11h, no Sítio Coroa, que pertence ao ex-prefeito, na zona rural do município. Com apoio da polícia, os agentes encontraram uma série de ligações clandestinas, feitas com canos enterrados, que iam da propriedade até a Adutora Luiz Gonzaga, responsável por abastecer a região.

De acordo com a investigação, a água furtada da Compesa era despejada em uma espécie de poço, onde ficava armazenada, e em tanques de alvenaria, que continham “grande quantidade de água”. A fazenda do ex-prefeito tem plantação de capim, curral e coxo (tipo de reservatório para fornecer água potável aos animais), segundo o registro da batida.

Jailson Bento foi autuado em flagrante e levado à delegacia. Em interrogatório, ele optou por ficar em silêncio. Já à Justiça, ele alegou diversos problemas de saúde, como diabetes, deficiência do nervo ciático e possível prostatite (doença na próstata), e pediu para não ficar na cadeia.

Em audiência de custódia, realizada nesta terça-feira (16), no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o ex-prefeito recebeu liberdade provisória. Em vez da prisão preventiva, o magistrado determinou outras três medidas cautelares: não reiterar crimes desta natureza, comparecer a todos os atos do processo e não mudar de endereço ou se ausentar da Comarca por mais de oito dias.

“Inexiste nos autos folha de antecedentes do autuado, nem qualquer elemento que indique a necessidade da prisão para garantia da ordem pública ou econômica”, afirmou o juiz Carlos Eduardo Neves Mathias, da Central Especializada das Garantias de Ouricuri, do TJPE, na decisão.

Situação de emergência

Eleito pelo MDB, Jailson Bento foi prefeito do Exu de 2005 a 2008. Com população estimada em 33,4 mil habitantes, a cidade fica a 614 quilômetros da capital pernambucana e historicamente sofre com crises de abastecimento.

Segundo moradores, atualmente, há locais no município que esperam até dois meses para chegar água. Em julho, a situação motivou um decreto de situação de emergência, do Governo do Estado, por estiagem prolongada.

Um relatório da Compesa, ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso, também mostra que a crise de abastecimento é piorada pelos furtos de água. Segundo o documento, as ligações clandestinas chegam a consumir pelo menos 40% da vazão do reservatório.

De acordo com os dados da companhia, a vazão de saída na ETA Luiz Gonzaga, em Bodocó, é de 50 litros por segundo. Entretanto, só 5 litros por segundo chegam, de fato, até Exu.

Essa água é bombeada por meio de uma adutora de 40 quilômetros de extensão. “Nesse trecho, em fiscalizações realizadas ao longo do ano de 2025, foram identificadas ligações clandestinas que consomem uma vazão média de mais de 20 l/s”, diz a nota técnica.

O Diario entrou em contato com o ex-prefeito, via mensagem, mas não obteve retorno. Já o advogado de defesa não foi localizado. O espaço segue aberto para manifestação.

