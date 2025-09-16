Jovem fica imprensado entre dois ônibus após "surfar" em coletivo, na Zona Norte do Recife

O homem de 18 anos teria quebrado os dentes após a queda e foi levado para o Hospital da Restauração

O acidente aconteceu no bairro da Encruzilhada (Foto: Reprodução)

Um jovem de 18 anos que estava pegando “bigu” em um ônibus acabou sendo imprensado em outro coletivo na tarde desta terça-feira (16) no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

A vítima estava pendurada na porta traseira do veículo que fazia linha 632-Alto do Refúgio. No momento em que o motorista foi ultrapassar o ônibus da linha 645-TI Macaxeira/Av. Norte, que estava estacionado, o jovem foi imprensado e caiu do veículo.

De acordo com Lucas Lima, diretor de Comunicação do Sindicato dos Rodoviários, o homem quebrou os dentes e foi levado para o Hospital da Restauração, no Derby, área central da cidade.

“Ele foi levado para o HR e não sei se houve alguma lesão, mas ele estava bem mal. O motorista percebeu o que tinha acontecido poucos metros depois e prestou socorro e acionou o sindicato, que também supervisionou o local e fez os procedimentos cabíveis”, complementou Lucas Lima.

Os passageiros precisaram deixar o ônibus da linha 632-Alto do Refúgio e seguir viagem em outro veículo. O local onde o acidente aconteceu ficou com manchas de sangue.

Caso recente

Na última sexta-feira (12), um adolescente de 14 anos morreu após cair de um ônibus em movimento no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A vítima, identificada como João Vitor, conhecido como “Patinho do Surfe”, tentava subir pelo lado de fora do veículo para praticar a chamada “surfada” em ônibus.

Ele escalava um coletivo da linha 361 - TI TIP/Curado 4, operado pela empresa Borborema, quando sofreu a queda.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários, o motorista do ônibus havia parado o veículo ao perceber que o adolescente estava pendurado e pediu para que ele descesse. No entanto, após o condutor retomar a viagem, o jovem voltou a subir no coletivo. Pouco depois, ao tentar acessar o veículo pela janela durante uma manobra, João Vitor acabou se chocando contra outro ônibus que estava estacionado e caiu. Ele morreu no local.

Como denunciar

As denúncias de casos como este podem ser feitas pelo 0800 081 0158 ou no WhatsApp 99488-3999, das 6h às 18h.