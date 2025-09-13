Adolescente de 14 anos morre após cair de ônibus no Curado IV

Socorristas foram acionados, mas adolescente já estava em estado grave e não resistiu

Vítima foi identificada como João Victor, de 14 anos, conhecido como ‘Patinho' (Foto: Reprodução/Instagram)

Um adolescente de 14 anos morreu na noite da última sexta-feira (12), no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, após cair de um ônibus em movimento. A vítima, identificada como João Victor e conhecida como “Patinho”, estaria praticando o chamado “surf de ônibus”, quando se pendurou do lado de fora do coletivo.

De acordo com relatos, o motorista teria pedido que o jovem entrasse no veículo, mas ele se recusou. Sem conseguir vê-lo do lado de fora, o condutor seguiu viagem e João Victor acabou caindo, sofrendo ferimentos fatais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento, mas o adolescente já estava em estado grave e não resistiu. Testemunhas afirmaram que a prática de se pendurar em ônibus é comum entre adolescentes da região.

A Polícia Civil de Pernambuco informou, em nota, que o caso foi registrado pela 19ª Delegacia de Prazeres como “morte a esclarecer sem indício de crime”. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente.

Após o ocorrido, o motorista do coletivo chegou a ser hostilizado por populares, mas foi retirado do local com apoio de integrantes do Sindicato dos Rodoviários

O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.