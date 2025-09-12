Homem é preso por importunação sexual contra duas mulheres no Agreste de Pernambuco

Suspeito de 43 anos foi detido em flagrante após se masturbar em via pública; caso foi registrado na 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Duas mulheres foram vítimas de importunação sexual na noite desta quarta-feira (10), no centro de Calçado, no Agreste de Pernambuco. O suspeito, identificado como Antônio Vitalino da Silva, de 43 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com as vítimas, o homem caminhava na direção delas enquanto se masturbava. As mulheres acionaram a PM, e, ao perceber a chegada dos policiais, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Segundo os agentes, durante o trajeto até a delegacia, o homem ainda chegou a ameaçar os policiais. As vítimas, uma jovem de 21 anos e outra que não teve nome nem idade divulgados, acompanharam o acusado até a 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns.

A Polícia Civil informou que, após a realização dos procedimentos legais, o autor ficou à disposição da Justiça.