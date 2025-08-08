Furto de água para irrigar chácaras e campos de futebol no Agreste prejudica 4 mil pessoas

A Compesa realizou uma operação para acabar com o furto de água e restabelecer o calendário de Jataúba, no Agreste

Furto de água prejudicava 4 mil pessoas (Foto: Compesa)

Uma operação da Compesa e da Polícia Militar recuperou 8 litros por segundo de água que estava sendo furtada no município de Jataúba, no Agreste. A ação foi realizada entre os dias 5 e 7 de agosto e derivou da queda de vazão no sistema de abastecimento da cidade, que estava prejudicando o abastecimento de 4 mil pessoas.

A água desviada estava sendo utilizada para irrigar plantações, abastecer campos de futebol, chácaras com piscina e até para encher açudes. Cerca de 5 quilômetros da adutora de água tratada foram percorridos na operação, no trecho entre Poço Fundo e a estação elevatória.

A fiscalização identificou e removeu oito sangrias clandestinas e 22 ligações irregulares. Uma das situações mais alarmantes encontradas foi a construção de uma cisterna de grande porte com ligação irregular, acompanhada de uma piscina. A operação foi coordenada pela Gerência de Inteligência Patrimonial da Compesa e contou ainda com o apoio da Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe.

A Compesa destacou que a operação permitiu que o calendário da cidade seja cumprido. Ao todo, 16 profissionais atuaram na ação, com apoio de uma retroescavadeira, um caminhão, seis veículos, duas viaturas, um drone e um georadar, equipamento que permite mapear estruturas subterrâneas, como tubulações, sem a necessidade de escavações, o que agiliza e torna mais eficaz a detecção de irregularidades.

O furto de água é crime previsto nos artigos 155 e 265 do Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão e aplicação de multas. A ação criminosa ainda prejudica o abastecimento da população e o funcionamento de equipamentos essenciais.





