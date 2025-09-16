UFRPE abre processo seletivo com 360 vagas para licenciatura em dois cursos

Vagas são destinadas para cursos de Computação e em História

Seleção oferece 30 vagas distribuídas em 27 cargos técnico-administrativos nos campi da Universidade no Recife (13), Cabo de Santo Agostinho (2), Belo Jardim (13), Garanhuns (1), e Serra Talhada (1). Foto: UFRPE/Divulgação ()

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) lançou o Processo Seletivo Complementar 2025.2 para ingresso em cursos de graduação na modalidade Educação a Distância (EAD). Ao todo, estão sendo ofertadas 360 vagas, distribuídas entre as licenciaturas em Computação e em História.

As oportunidades estão disponíveis em nove polos presenciais localizados nos municípios de Carpina, Gravatá, Limoeiro, Palmares, Recife, Surubim, Jaboatão dos Guararapes, Garanhuns e Pesqueira. As atividades presenciais obrigatórias ocorrerão, preferencialmente, aos sábados.

Podem se inscrever candidatos que tenham concluído o ensino médio (ou equivalente), não estejam matriculados em outro curso de graduação em instituição pública de ensino superior e apresentem a documentação exigida em edital.

A seleção será realizada em etapa única, com base no coeficiente de rendimento escolar obtido a partir das notas de Língua Portuguesa e Matemática do ensino médio.

O processo de inscrição é gratuito e dividido em duas etapas. A primeira é a inscrição online, disponível entre os dias 18 e 26 de setembro de 2025, no site www.ead.ufrpe.br. A segunda consiste na entrega presencial da documentação obrigatória, que deve ser feita de 24 a 26 de setembro no polo escolhido pelo candidato.

De acordo com o cronograma divulgado, a lista preliminar dos selecionados será publicada até 6 de outubro, enquanto o resultado final está previsto para 9 de outubro. As matrículas deverão ser realizadas nos dias 13 e 14 de outubro, com início das aulas marcado para 20 de outubro.