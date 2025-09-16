Na corrida pelo Oscar, "O Agente Secreto" abre novas sessões que se esgotam em minutos após anúncio no Recife

"O Agente Secreto" contará com sessões de pré-estreia entre 18 e 24 de setembro, na sala do Derby, no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife. Os ingressos estão esgotados. Ação busca atender requisitos do Oscar.

Suzy Lopes, Fafá Dantas e Geane Albuquerque em cena com Wagner Moura (Foto: Cinemascopio)

A partir desta quinta-feira (18) até a próxima quarta (24), o filme pernambucano “O Agente Secreto” terá uma sessão de pré-estreia por dia na sala do Derby, do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife. No mesmo período, Salvador e Curitiba também recebem as sessões de pré-estreia nas salas do Cine Glauber Rocha e do Cine Passeio, respectivamente.

As vendas dos ingressos foram anunciadas no perfil do Instagram da Vitrine, responsável pela distribuição do longa-metragem no Brasil, na tarde desta terça-feira. Os bilhetes para as sete sessões especiais do Recife esgotaram poucos minutos após o anúncio. Contudo, o Cinema da Fundação informou que as entradas já estavam disponíveis horas antes, desde o início da tarde. Depois das sessões, o filme estreia em circuito comercial no dia 6 de novembro.

A ação busca preencher um dos requisitos determinados pelo Oscar para que o longa possa concorrer ao prêmio de Melhor Filme Internacional. De acordo com as regras da premiação, o filme selecionado por cada país deve ser lançado primeiramente em seu país de origem, com exibição iniciada entre 1º de outubro de 2024 e 30 de setembro de 2025. Dentro desse intervalo, o filme deve ser exibido publicamente por pelo menos sete dias consecutivos em um cinema comercial.

“O Agente Secreto” foi escolhido pela Comissão de Seleção da Academia Brasileira de Cinema na última segunda-feira (15) para ser o representante do país a entrar na disputa pelo Oscar 2026, na categoria de Melhor Filme Internacional.

