Ex-candidato a vereador de Santa Cruz do Capibaribe é assassinado em via pública

Gustavo Bezerra da Silva, de 40 anos, foi agredido com marretadas e atingido por disparos de arma de fogo

Gustavo Do Oscarzão foi morto a tiros em Santa Cruz do Capibaribe (Foto: Reprodução/Instagram)

O ex-candidato a vereador de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, Gustavo Bezerra da Silva, de 40 anos, foi morto na manhã desta terça-feira (16). Ele teria sido agredido com golpes de marreta na região da cabeça e atingido por disparos de arma de fogo em seguida.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas Gustavo já estava sem vida quando a equipe chegou ao local do crime. A área foi isolada pela Polícia Militar e equipes da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística (IC) fizeram os primeiros levantamentos de informações.

O corpo de Gustavo foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML). O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio consumado. Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime.

Violência em Pernambuco

Pernambuco aparece como o estado com a maior taxa de homicídios dolosos do Brasil, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado nesta quinta-feira (24) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O levantamento, que reúne dados de 2024, registrou 3.349 vítimas no estado, o que corresponde a uma taxa de 35,1 mortes a cada 100 mil habitantes.

O índice inclui homicídios dolosos (quando há intenção de matar), mortes resultantes de ações policiais, feminicídios e seis casos registrados dentro de unidades prisionais em 2024. O resultado coloca Pernambuco acima da média nacional nesse tipo de crime.

Mesmo liderando o ranking, o estado apresentou redução nos números. Em 2023, haviam sido contabilizadas 3.531 vítimas, com taxa de 37,1 por 100 mil habitantes. A comparação mostra uma queda de 5,4% entre 2023 e 2024.