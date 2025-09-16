Mulher é esfaqueada por cobrar pensão alimentícia de filho, em Caruaru

O caso aconteceu no bairro Vila Canaã no domingo (14). A suspeita é atual companheira do pai do filho da vítima

Mulher foi agredida após cobrar pensão em Caruaru (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher identificada como Enimy Micaele da Silva Pereira, de 30 anos, foi esfaqueada após ir até a casa do ex-companheiro para cobrar o pagamento de uma pensão alimentícia de um dos filhos. O caso aconteceu no bairro Vila Canaã, em Caruaru, no Agreste, no domingo (14).

Ao chegar ao local, a vítima foi surpreendida pela atual namorada do homem, principal suspeita do crime. Os golpes de faca atingiram as mãos e o braço esquerdo de Enim, que precisou ser atendida em uma unidade de saúde em Toritama, cidade vizinha.

Apesar da gravidade dos ferimentos, ela recusou a transferência para um hospital no Recife. Enimy já recebeu alta médica.

O caso foi registrado por meio da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe como lesão corporal. A Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso.

