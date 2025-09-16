Túnel da Abolição é liberado após alagamento no Recife

Segundo Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), o túnel foi liberado na tarde desta terça-feira (16), por volta das 13h

Túnel da Abolição interditado (Melissa Fernandes )

O trânsito no Túnel da Abolição, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, foi restabelecido na tarde desta terça-feira (16), após equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) concluírem a drenagem da água acumulada no local. Uma das faixas foi liberada ao meio-dia e a segunda às 13h, normalizando a passagem de veículos.

De acordo com a Seduh, as bombas de drenagem do túnel foram danificadas em razão do acúmulo de lixo, consequência da falta de limpeza urbana na área.

O órgão estadual destacou em nota que o equipamento integra o Corredor Leste-Oeste e está sob domínio da Prefeitura do Recife, que aprovou o projeto por meio de carta de anuência e termo de cooperação técnica.

Ainda segundo a secretaria, pela natureza da obra, a operação e manutenção do túnel devem ser de responsabilidade do município, que já conta com estrutura própria para gerir equipamentos semelhantes por meio da Emlurb.

A Seduh informou ter cumprido seu papel na execução da obra e nas intervenções emergenciais, mas criticou a Prefeitura do Recife por não assumir a gestão do túnel. “A população que depende da passagem para a mobilidade na região continua sendo prejudicada. Seguiremos colaborando tecnicamente, mas a solução definitiva só virá com o cumprimento da responsabilidade municipal”, reforçou a pasta.