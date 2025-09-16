Pernambucano Cléber André defenderá a Seleção Brasileira de Futsal na Copa das Nações

Cléber André, jogador da Seleção Brasileira de futsal (Divulgação / CBF)

A Seleção Brasileira de futsal iniciou as preparações rumo ao bicampeonato da Copa das Nações, competição que será disputada entre os dias 17 e 21 de setembro, em Brasília, no Ginásio Nilson Nelson. Entre os nomes convocados pelo técnico Marquinhos Xavier está o pernambucano Cléber André, ala natural de Recife e que carrega em sua trajetória passagens pelas categorias de base do Trio de Ferro da capital.

Destaque no cenário internacional, o jogador vive grande fase desde que chegou ao Al Qadsiah, da Arábia Saudita, no fim de 2024. Em sua primeira temporada no país, marcou 66 gols e 33 assistências em apenas 29 jogos, tornando-se o artilheiro e líder de assistências da equipe na temporada 2024/25. Além disso, foi peça fundamental na conquista do Torneio Ramadan, sendo eleito MVP da competição.

“Voltar a vestir a camisa da Seleção é sempre um orgulho imenso. Fico feliz por poder mais uma vez realizar o sonho de representar meu país e espero desfrutar ao máximo dessa experiência. Temos um grupo muito forte, vamos buscar fazer uma grande campanha, defender bem o Brasil e conquistar o título da Copa das Nações, que é o principal objetivo. Mal posso esperar para estar em quadra e sentir o apoio da nossa torcida durante toda essa jornada”, afirmou o recifense.

Antes da experiência no Oriente Médio, Cléber André já havia se consolidado como um dos principais nomes do futsal europeu, defendendo o Palma, da Espanha, onde conquistou duas vezes a UEFA Champions League de Futsal (2022/2023 e 2023/2024), além de um título do Mundial de Clubes. Para tirá-lo do clube espanhol, o Al Qadsiah precisou investir cerca de 200 mil euros, valor que tornou a contratação a mais cara da história do futsal.

Sobre a Copa das Nações

O torneio reúne seleções internacionais em formato de grupos e mata-mata. Nesta edição, o Brasil integra o Grupo A ao lado de Polônia e Guatemala. Já França, Paraguai e Costa Rica formam o Grupo B. Os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais. A estreia da Seleção está marcada para o dia 17, às 20h15, contra a Polônia.