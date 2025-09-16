Trânsito de Piedade sofrerá alteração partir de quinta-feira (18)

As ruas José Braz Moscow e Maestro Nelson Ferreira, em Piedade, passam a ter mão dupla (Divulgação)

A partir de quinta-feira (18), as ruas José Braz Moscow e Maestro Nelson Ferreira, em Piedade, passam a ter mão dupla. A mudança feita pela Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes através da Secretarias de Infraestrutura, visa reduzir o trânsito nas avenidas Bernardo Vieira de Melo e Ayrton Senna e facilitar a circulação de veículos nos horários de pico.

De acordo com o órgão, os trechos da José Braz Moscow terão proibição de estacionamento, enquanto a Rua Pernambuco passa a ter sentido único no percurso leste-oeste, oferecendo mais opções de acesso para motoristas.

Cerca de 1,5 km de vias terão o sentido alterado, e agentes de trânsito estarão presentes para orientar e informar os motoristas sobre as mudanças, em ação educativa prevista até o final de setembro.

Segundo o prefeito Mano Medeiros, a intervenção faz parte de medidas para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. Em 2022, a Rua José Braz Moscow havia se tornado mão única devido a obras na região, mas agora volta a ter o sentido ajustado para atender à demanda atual.