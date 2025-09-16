"Estou lutando pela antecipação de investimentos na ordem de R$ 1 bilhão", diz Raquel Lyra sobre o Metrô do Recife

Segundo a governadora Raquel Lyra (PSD), foi apresentado ao Governo Federal um plano que visa a antecipação de investimentos. O estado só assumirá o Metrô do Recife caso seja destinado os mesmos R$2 bilhões do metrô de Belo Horizonte.

Com relação à garantia dos empregos dos metroviários, Raquel afirmou que o Governo Federal não demitirá ninguém. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

A governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou, nesta terça-feira (16), que está tentando antecipar investimentos, que giram na ordem de R$1 bilhão, para melhorar a situação do metrô do Recife. Segundo a governadora, esse dinheiro solicitado por ela será destinado para a compra de novos trens e reformas dos terminais.

“Estou lutando pela antecipação de investimentos e minha proposta é na ordem de R$ 1 bilhão. Apresentei ao Governo Federal um plano de investimentos, discutido com a CBTU e com o Ministério das Cidades, e caso seja antecipado o investimento, de imediato irei encomendar novos trens e garantir as reformas dos terminais”, afirmou a governadora em entrevista à Rádio Jornal.

Segundo a governadora, já existe todo um plano montado para o processo de estadualização, e posteriormente de concessão à iniciativa privada, onde consta o quanto será necessário de subsídio do governo estadual para manter a operação do metrô.

Porém, Raquel afirmou que só irá assumir a gestão do metrô desde que seja destinado a mesma quantia de investimentos que foi disponibilizada para o metrô de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

“O Metrô do Recife não é meu, ele é da CBTU e do Governo Federal. Mas firmei um compromisso e quero ser parte da solução do metrô do Recife. Porém, só posso assumir o metrô do Recife desde que seja colocado os mesmo 2 bilhões de reais que foram destinados ao metrô de Belo Horizonte”, destacou.

De acordo com a governadora, essa quantia irá garantir o funcionamento do metrô do Recife durante todo o processo de concessão, permitindo com que a iniciativa privada possa investir.

Ainda segundo Raquel Lyra, estão sendo negociados, com sinalização positiva do Governo Federal, um aporte total de R$2,3 bilhões para o todo o processo de concessão do Metrô do Recife, que não deve, segundo ela, acontecer ainda esse ano.

Em nota enviada ao Diario de Pernambuco no início do mês de setembro, o Ministério das Cidades afirmou que a expectativa do Governo Federal é que a escolha do operador privado do sistema deva acontecer no primeiro semestre de 2026.

A governadora também destacou na entrevista que o Governo Federal colocou $ 50 milhões para a recuperação de dormentes e troca de trilhos que em determinados trechos tinham risco de descarrilar, mas que a necessidade do metrô gira em torno de 3 a 4 bilhões de investimento.

Com relação à garantia dos empregos dos metroviários, Raquel afirmou que o Governo Federal não demitirá ninguém.

“O que a gente sonha é que as pessoas tenham o direito de andar de metrô com tranquilidade, que tenham terminais decentes, sem risco, com escada rolante funcionando, pois o trânsito do Recife é um dos piores do Brasil. Não temos investimentos importantes há décadas nesse quesito,” concluiu.