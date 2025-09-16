Começam obras de 2 novos conjuntos habitacionais em Boa Viagem , no Recife
O projeto faz parte de uma parceria entre a prefeitura e o governo federal. Segundo a administração municipal, serão beneficiadas 2,6 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social no bairro
Publicado: 16/09/2025 às 12:09
Obras tiveram início nesta terça (16), em dois conjuntos habitacionais no Recife (Prefeitura do Recife/Divulgação )
As obras dos conjuntos habitacionais Vila Aeronáutica I e II, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, começaram nesta terça (16).
O projeto faz parte de uma parceria entre a prefeitura e o governo federal.
Segundo a administração municipal, serão beneficiadas 2,6 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social no bairro. Está previsto um investimento total de R$ 90 milhões, incluindo contrapartida municipal, em torno de R$ 1 milhão.
O projeto prevê 528 apartamentos e integra o programa Minha Casa, Minha Vida FAR. Os conjuntos ficarão na Rua 20 de Janeiro, numa área que era utilizada pela Aeronáutica e foi transferida da União para o município como forma de quitar uma dívida.
Os empreendimentos terão apartamentos com cerca de 51 metros quadrados, contando com sala de estar e jantar, varanda, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. São 17 blocos em uma área de 25 mil metros quadrados.
No Vila Aeronáutica 1, serão 288 unidades nas quadras A, B e C, enquanto o Vila Aeronáutica 2 terá 240 unidades nas quadras D e E. O projeto inclui pista de cooper, centro de convivência, salão multiuso, quadra, lojas comerciais, parque infantil, academia, praça da melhor idade, mini-campo, gazebo, ciclovia, bicicletário, guarita e estacionamento para carros e motos.
A execução da obra ficará a cargo da Caixa Econômica Federal, com acompanhamento da Secretaria de Habitação do Recife, que regularizou os terrenos, aprovou os projetos e realizou os chamamentos públicos para contratação das construtoras. Os habitacionais integram um conjunto de cerca de 1,8 mil novas unidades populares que o Recife vai receber pelo programa Minha Casa, Minha Vida, representando um investimento total de R$ 300 milhões e beneficiando diretamente mais de 9 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em diversas regiões da cidade.
Como compensação ambiental, o bairro ganhará 38 árvores de grande porte, 112 de médio e 118 de pequeno porte, totalizando 268 unidades.
Histórico
Desde 2021, a prefeitura disse que houve a construção de mais de 5 mil unidades habitacionais, entre obras concluídas, em andamento, aprovadas junto ao Governo Federal e garantidas na PPP Morar no Centro.
Foram entregues sete conjuntos, totalizando 1.736 moradias. Além do Vila Aeronáutica 1 e 2, estão em andamento as obras dos habitacionais Vila Esperança, no Monteiro; Caranguejo Tabaiares, na Ilha do Retiro; Comunidade do Bem 1 e 2, no bairro da Imbiribeira; e São José, na Rua Imperial. Outras 16 mil famílias tiveram seus imóveis garantidos através de obras como contenções definitivas de encostas realizadas desde 2021.