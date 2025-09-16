Começam obras de 2 novos  conjuntos habitacionais em Boa Viagem , no Recife 

O projeto faz parte de uma parceria entre a prefeitura e o governo federal. Segundo a administração municipal, serão beneficiadas 2,6 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social no bairro

Obras tiveram início nesta terça (16), em dois conjuntos habitacionais no Recife (Prefeitura do Recife/Divulgação )

As obras dos conjuntos habitacionais Vila Aeronáutica I e II, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, começaram nesta terça (16).

O projeto faz parte de uma parceria entre a prefeitura e o governo federal.

Segundo a administração municipal, serão beneficiadas 2,6 mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social no bairro. Está previsto um investimento total de R$ 90 milhões, incluindo contrapartida municipal, em torno de R$ 1 milhão.

O projeto prevê 528 apartamentos e integra o programa Minha Casa, Minha Vida FAR. Os conjuntos ficarão na Rua 20 de Janeiro, numa área que era utilizada pela Aeronáutica e foi transferida da União para o município como forma de quitar uma dívida.

Os empreendimentos terão apartamentos com cerca de 51 metros quadrados, contando com sala de estar e jantar, varanda, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. São 17 blocos em uma área de 25 mil metros quadrados.

No Vila Aeronáutica 1, serão 288 unidades nas quadras A, B e C, enquanto o Vila Aeronáutica 2 terá 240 unidades nas quadras D e E. O projeto inclui pista de cooper, centro de convivência, salão multiuso, quadra, lojas comerciais, parque infantil, academia, praça da melhor idade, mini-campo, gazebo, ciclovia, bicicletário, guarita e estacionamento para carros e motos.

A execução da obra ficará a cargo da Caixa Econômica Federal, com acompanhamento da Secretaria de Habitação do Recife, que regularizou os terrenos, aprovou os projetos e realizou os chamamentos públicos para contratação das construtoras. Os habitacionais integram um conjunto de cerca de 1,8 mil novas unidades populares que o Recife vai receber pelo programa Minha Casa, Minha Vida, representando um investimento total de R$ 300 milhões e beneficiando diretamente mais de 9 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em diversas regiões da cidade.

Como compensação ambiental, o bairro ganhará 38 árvores de grande porte, 112 de médio e 118 de pequeno porte, totalizando 268 unidades.



Histórico

Desde 2021, a prefeitura disse que houve a construção de mais de 5 mil unidades habitacionais, entre obras concluídas, em andamento, aprovadas junto ao Governo Federal e garantidas na PPP Morar no Centro.

Foram entregues sete conjuntos, totalizando 1.736 moradias. Além do Vila Aeronáutica 1 e 2, estão em andamento as obras dos habitacionais Vila Esperança, no Monteiro; Caranguejo Tabaiares, na Ilha do Retiro; Comunidade do Bem 1 e 2, no bairro da Imbiribeira; e São José, na Rua Imperial. Outras 16 mil famílias tiveram seus imóveis garantidos através de obras como contenções definitivas de encostas realizadas desde 2021.