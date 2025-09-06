Metrô do Recife: Governo Federal prevê leilão de concessão para 1º semestre de 2026

A informação sobre o período previsto para o leilão foi confirmada, nesta sexta (5), pelo Ministério da Casa Civil, após solicitação do Diario de Pernambuco, por meio de nota enviada nesta sexta (5)

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

O leilão do Metrô do Recife já tem um período pré-definido para a realização. Segundo o Ministério da Casa Civil, a expectativa do Governo Federal é que a escolha do operador privado do sistema deva acontecer no primeiro semestre de 2026.

A informação sobre o período previsto para o leilão foi confirmada, nesta sexta (5), pelo Ministério da Casa Civil, após solicitação do Diario de Pernambuco.

Fases

Ainda segundo uma nota enviada pela pasta, o modelo já definido prevê, em um primeiro passo, o repasse da gestão do Metrô do Recife ao governo do estado.

No fim de agosto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que a previsão é fazer esse repasse para o estado, em duas semanas.

Essa informação foi repassada durante programa “Bom dia, Ministro!”, realizado no dia 27.

Ele afirmou que a estadualização do Metrô do Recife “aconteceria dentro de duas semanas”.

Esse prazo esse termina na segunda semana de setembro, que inicia na segunda-feira (8).

Numa segunda etapa, a meta é fazer a concessão para a inciativa iniciativa privada. Nessa fase, entra o leilão de concessão.

Resolução

A assinatura do repasse foi estabelecida pela Resolução CPPI nº 324, publicada pelo Governo Federal em 25 de março de 2025.

Ela prevê a celebração de um Acordo de Cooperação Técnica entre a União e o Governo de Pernambuco, para viabilizar a realização de Consulta e Audiência Pública dos estudos elaborados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Além desse acordo, o projeto deverá passar por um “rigoroso escrutínio dos Tribunais de Contas da União e do Estado de Pernambuco” para então ser publicado o Edital de Licitação.

O objetivo do Ministério com o repasse é proporcionar para os usuários do sistema de transporte mais qualidade de vida e menos tempo gasto nos seus deslocamentos, com maior segurança, regularidade e manutenção da mesma estrutura tarifária vigente.

Nota na íntegra do Ministério da Casa Civil

Em 25 de março de 2025, o Governo Federal publicou a Resolução CPPI nº 324, a qual disciplina o modelo a ser seguido para essa estadualização.

Este modelo estabelece que a estadualização se dará por meio da concessão do sistema metroferroviário da Região Metropolitana de Recife/PE combinada com a transferência pela União ao Estado dos bens vinculados à operação desse sistema, atualmente operado pela CBTU.

Nesta mesma Resolução, é prevista a celebração de um Acordo de Cooperação Técnica entre a União e o Estado para viabilizar a realização de Consulta e Audiência Pública dos estudos elaborados pelo BNDES, para então ser realizado o leilão em que será escolhido o operador privado do sistema.

Este é o acordo a ser assinado pela União e pelo Estado nas próximas semanas, o qual está em tramitação no âmbito dos governos federal e de Pernambuco.

Após a fase de Consulta e Audiência Pública, o projeto deverá passar pelo rigoroso escrutínio dos Tribunais de Contas da União e do Estado de Pernambuco para então ser publicado o Edital de Licitação.

Espera-se que o leilão ocorra no primeiro semestre de 2026. O objetivo é que os usuários do sistema de transporte tenham mais qualidade de vida e menos tempo gasto nos seus deslocamentos, com maior segurança e regularidade e manutenção da mesma estrutura tarifária vigente.

Sistema

O Metrô do recife foi fundado há 40 anos. Ele já transportou quase 400 mil pessoas por dia, entre 2014 e 2016.

Atualmente, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), 170 mil pessoas cruzam as catracas das estações todos os dias, pegando composições que têm até 40 anos de uso.

os passageiros utilizam as 37 estações, distribuídas entre as linhas Centro, Sul e Diesel (VLT).

As falhas frequentes, quebras de ar-condicionado e superlotação são as queixas mais frequentes dos passageiros.

Segundo dados da CBTU, pouco mais de 102 horas de operação foram perdidas por causa do desligamento total das linhas, entre janeiro e agosto deste ano, para a realização de reparos.

Esse número representa um aumento de 12% com relação ao mesmo período do ano passado.

Esse número não contabiliza os domingos, já que esses dias não contam com operação, por causa da necessidade de manutenção.