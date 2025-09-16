"O governo federal confia em mim, no nosso governo", diz governadora Raquel Lyra

Governadora concedeu entrevista, nesta terça (16), à Rádio Jornal. Ela também falou sobre relação com Alepe e com o partido dela, o PSD

Raquel Lyra (Rafael Vieira/DP)

As relações entre o governo de Pernambuco com o Governo Lula (PT), com a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e como PSD.

Esses foram alguns temas tratados pela governadora Raquel Lyra, em entrevista veiculada pela Rádio Jornal, nesta terça (16).



Segundo Raquel, embora sejam de partidos diferentes, os governos dela e do presidente Lula mantêm boas relações.

“O governo federal confia em mim, no nosso governo”, afirmou a governadora.

Ela justificou a frase, ressaltando as parcerias feitas em Pernambuco, sem depender das bandeiras partidárias.



Segundo ela, essa parceria vem rendendo obras como o Corredor Norte/Sul, no Grande Recife, no canal do Fragoso, em Olinda, e habitacionais.

“Eles vão fazer a dragagem do Rio Beberibe e vão construir casas”, afirmou.

Para Raquel Lyra, é uma “relação democrática e federativa e de respeito”.

“Não dou o luxo de dizer que vou resolver sozinha. O presidente Lula tem dado esse respaldo”, declarou.

A governadora também falou sobre a relação com os deputados estaduais.

Desde o início do mandato, em 2023, ela enfrentou dificuldades para aprovar alguns projetos.

O caso emblemático foi a demora na votação do empréstimo de R$ 1,5 bilhão, que foi sancionado nesta terça (16), após quase seis meses de espera.

Para Raquel, a grande maioria dos deputados da Alepe votou a favor, até aqueles que “embaraçaram” em algum momento.

Ela afirmou que não é adepta da política “do quanto pior melhor” e que fez questão de agradecer a todos os deputados, convidando as bancadas para a solenidade em que o empréstimo foi sancionado.

“Já estive naquela casa. Não é falta de diálogo. Vou continuar precisando deles (deputados) e eles precisam de mim. Temos outros projetos. Nós somos Pernambuco”, afirmou.

Sobe o partido dela, o PSD, comandado no País por Gilberto Kassab, Raquel Lyra disse que a legenda “tem dado conforto”.

“Tenho a solidariedade e o apoio do presidente e da bancada”. A gestora falou sobre problemas que envolvem disputas internas, sem citar nomes ou siglas. “Conturbação de partido político tira do sério”.

Recentemente, Raquel trocou o PSDB, partido pela qual foi eleita, pelo PSD. Na antiga legenda dela, em Pernambuco, está o presidente da Alepe, Álvaro Porto, com quem a governadora vem travando disputas intensas.

