Professora de Paulista é finalista do Prêmio Educador Nota 10 com projeto sobre o mar

Com o projeto "Mar de Descoberta", Marta desenvolveu uma proposta de imersão sensorial no universo marinho (Foto: Divulgação)

A professora Marta Maria da Silva, da Creche Maria Anunciada de Arruda (Irmã Linda), em Paulista, foi escolhida entre os nove finalistas da 27ª edição do Prêmio Educador Nota 10, um dos principais reconhecimentos da educação básica no Brasil. A cerimônia de premiação será realizada em 28 de outubro, na Pinacoteca de São Paulo.

Marta concorre com o projeto “Mar de Descoberta”, que promove uma experiência sensorial inspirada no universo marinho e em referências culturais da cidade. A proposta utilizou tecidos, sons, elementos naturais e obras literárias, como Onda, de Suzy Lee, e O Mar e o Sertão, de Patrícia Vasconcelos. O objetivo foi estimular a curiosidade das crianças, fortalecer vínculos afetivos e favorecer o desenvolvimento integral na educação infantil.

De acordo com a professora, a iniciativa surgiu a partir da escuta das próprias crianças. “O mais importante era respeitar os tempos e as escolhas de cada um. Teve criança que preferiu não entrar na água, outra que não gostou da areia, e tudo isso foi considerado. A experiência mostrou que, na educação infantil, as interações e as brincadeiras são fundamentais. Ver como elas se relacionavam, permitiam e compartilhavam os espaços foi um presente enorme para mim”, destacou Marta.

Neste ano, os finalistas foram selecionados por projetos alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Marta se destacou na categoria Sustentabilidade, voltada a práticas que mobilizam a comunidade escolar em soluções de impacto positivo para o meio ambiente e a sociedade.

“Marta nos enche de orgulho. O reconhecimento nacional mostra a força da educação do nosso município e valoriza o trabalho comprometido que nossos professores realizam todos os dias”, afirmou o secretário de Educação de Paulista, Gilberto Sabino.

Os três primeiros colocados em cada categoria receberão prêmios de R$ 25 mil, R$ 20 mil e R$ 15 mil, além de bolsas de pós-graduação e acesso à plataforma de formação continuada PROFS. Já os vencedores dos eixos temáticos concorrem ao título de Educador do Ano, que garante uma doação de R$ 25 mil para a escola do projeto vencedor.

Criado em 1998 pela Fundação Victor Civita, o prêmio já reconheceu 279 educadores em todo o país e recebeu mais de 86 mil projetos. Somente nesta edição, foram inscritos mais de 4 mil trabalhos, um crescimento de 45% em relação a 2024. As mulheres foram responsáveis por 68% das inscrições.

