Cinema, parque e mais de 370 apartamentos: como é o projeto de mini bairro em terreno do Salesiano

Batizado de Projeto Raízes, empreendimento terá cinco torres residenciais, um prédio comercial. e um parque de 2 mil metros quadrados aberto ao público

Imagem simulada do Projeto Raízes que vai ocupar parte do terreno do Colégio Salesiano (Rio Ave/Projeção)

O Projeto Raízes, mini bairro planejado que será implantado na área ociosa do Colégio Salesiano pela construtora Rio Ave, deve ocupar uma área de 23 mil m², com cinco torres residenciais, um prédio empresarial, além de equipamentos de comodidade e lazer.

A previsão é que o empreendimento ocupe cerca de 50% do terreno total do Salesiano, dos quais 10 mil (m²) serão mantidos como área verde. Entre os equipamentos, estão previstos cinema, padaria, minimercado e salão de beleza, além acesso privativo ao Salesiano para os alunos que morarem no condomínio.

O projeto tem inspiração em complexos multiuso urbanos como a Cidade Matarazzo, em São Paulo, e o Brickell City Centre, em Miami, nos Estados Unidos. O princípio é oferecer serviços ao morador para que ele saia o mínimo possível do condomínio.

A primeira fase de execução contempla a construção de três torres residenciais e do edifício empresarial. Juntos, os três prédios somam 378 apartamentos, com opções de dois ou três quartos e áreas privativas que variam de 50 m² a 196 m².

O prédio empresarial terá 15 pavimentos com salas moduláveis e seis lojas no térreo, com espaços de 48 m² a 260 m², integrado ao passeio público e ao bosque.

O prédio será integrado ao passeio público e a um parque aberto ao público. Batizado de Bosque dos Oitizeiros, o espaço abriga árvores centenárias de até 15 metros de altura. Quando pronto, o empreendimento poderá ser acessado pela rua Lins Petit ou pela rua Dom Bosco, atravessando o parque.

