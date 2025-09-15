Professor morre em acidente de moto no Agreste de Pernambuco
Vítima perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste; Polícia investiga o caso
Publicado: 15/09/2025 às 09:46
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)
Um acidente de motocicleta resultou na morte do professor Valmir Farias da Silva, de 35 anos, na noite do domingo (14), em Lajedo, no Agreste de Pernambuco.
De acordo com a polícia, a vítima trafegava pela Rua Manoel Hermínio quando perdeu o controle da moto e bateu em um poste. Com o impacto, Valmir morreu antes da chegada do socorro.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou o óbito no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência está sendo apurada pela 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns. Um inquérito policial foi instaurado para esclarecer as circunstâncias do acidente.