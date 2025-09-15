Sete hospitais do SUS entram para ranking de melhores do mundo

Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Paciente é atendida por dentistas nos serviços de odontologia do Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Um ranking feito pela revista americana Newsweek colocou sete hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) entre os melhores do mundo. Ao todo, 22 instituições brasileiras estão na lista, sendo as 15 restantes da rede privada.

O ranking foi resultado de um levantamento feito com a Statista, uma empresa de pesquisa de dados, que avaliou hospitais em 12 categorias de especialidades médicas.

As categorias analisadas foram: cirurgia cardíaca, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, neurocirurgia, obstetrícia e ginecologia, oncologia, ortopedia, pediatria, pneumologia e urologia.

A pesquisa foi realizada entre maio e julho de 2025 e, para chegar nestes resultados, combinou as recomendações dos próprios profissionais de saúde, incluindo dados de acreditação e certificações, além dos resultados da Pesquisa de Implementação de PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) da Statista.

Segundo a Newsweek, os PROMs são uma pontuação que os hospitais recebem com base em uma pesquisa anual e voluntária preenchida pelos próprios pacientes.

Esse método é uma forma de avaliar os resultados dos tratamentos médicos sob a perspectiva dos próprios pacientes. Eles usam questionários para medir a percepção que o paciente tem sobre a melhora de seus sintomas, sua qualidade de vida e a satisfação geral com o tratamento.

Confira os hospitais públicos incluídos na lista:

Hospital das Clínicas da Unicamp – Campinas (SP);

Hospital das Clínicas da USP – São Paulo;

Hospital de Ensino da UNIFESP – São Paulo;

Hospital Municipal Infantil Menino Jesus – São Paulo;

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – São Paulo;

Instituto do Coração (InCor) – São Paulo;

INTO – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – Rio de Janeiro.