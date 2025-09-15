Foragido da Justiça por tentativa de homicídio é preso em blitz em Água Preta, na Mata Sul

Condutor do veículo é procurado desde junho a partir de mandado expedido pela Justiça da Paraíba

Blitz de rotina em Água Preta identificou procurado pela Justiça (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um homem, de 39 anos, procurado pela Justiça da Paraíba por tentativa de homicídio, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 10? Batalhão de Polícia Militar (BPM), no último domingo (18), na BR 101, em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco.

Policiais realizavam uma fiscalização no km 167 da rodovia, quando abordaram um carro ocupado por um casal e duas crianças. Em consulta à documentação apresentada pelo condutor, foi descoberto um mandado de prisão com validade até 2045.

O foragido da Justiça era procurado desde junho deste ano, a partir de um mandado expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de João Pessoa, na Paraíba. A suspeita é de que ele tenha cometido o crime após uma discussão devido a uma vaga de garagem.

O veículo, em que ele estava, seria o mesmo utilizado na ação neste domingo. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Palmares, para ser apresentado à Justiça.