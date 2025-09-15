Protesto fecha BR-408 em São Lourenço da Mata

Protesto fecha BR408 em São Lourenço da Mata (Divulgação/PRF)

Um protesto interditou os dois sentidos da BR-408, na altura do km 81, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife, na manhã desta segunda-feira (15). A manifestação deixou o tráfego de veículos lento. Video mostra a via fechada nos dois sentidos e pneus sendo queimados.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio começou por volta das 6h e reuniu cerca de 100 pessoas. Os manifestantes reivindicam melhorias na PE-020, em Matriz da Luz, e a reabertura da Ponte de Tiúma, que permanece interditada para reparos emergenciais.

Segundo a PRF, os manifestantes utilizaram barricadas de pneus em chamas para impedir a passagem de veículos nos dois sentidos da rodovia. Ainda de acordo com os agentes, por volta das 7h40 a via no sentido Recife/Carpina foi liberada.