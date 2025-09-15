O homem foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros e levado ao HR no Recife

Acidente de trânsito deixa um homem ferido em Paulista (Foto: Nicolle Gomes)

Na manhã desta segunda-feira (15), um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro deixou um homem ferido na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, no Grande Recife.

Acionados por volta das 4h10, uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi até o local e realizou os primeiros socorros. Em seguida, a vítima foi levada ao Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife.

De acordo com as informações, há dois dias o local foi palco de um outro acidente envolvendo uma moto utilizada para corridas por aplicativo e um carro de luxo. O sinistro aconteceu após o condutor do veículo cochilar e invadir a contramão. A moto estava com uma passageira e, com o impacto, acabou pegando fogo. Duas pessoas ficaram feridas na ocasião.