Grupo ligado à prática de homicídios e tráfico de drogas é alvo da Operação Entrave

A operação, iniciada em 2024, cumpriu na manhã desta quinta-feira (11) 8 mandados, incluindo prisão, busca e apreensão domiciliar em três estados

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)

Grupo criminoso ligado a homicídios e tráfico de drogas foi alvo da 55ª Operação de Repressão Qualificada da Polícia Civil de Pernambuco, denominada 'Entrave', na manhã desta quinta-feira (11). As ações foram realizadas nas cidades de Salgueiro, no Sertão Pernambucano, Sertãozinho, em São Paulo, e Juazeiro do Norte, no Ceará.

As investigações tiveram início em julho de 2024 e resultaram na expedição de dois mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão domiciliar, todos autorizados pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Salgueiro, no Sertão pernambucano.

Durante a operação, foram integrados 30 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, além de contar com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e com a colaboração operacional das Polícias Civis dos estados do Ceará e de São Paulo.