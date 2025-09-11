Operação policial mira grupo especializado em crimes de fraudes digitais e lavagem de dinheiro

Ação deflagrada na manhã desta quinta-feira (11) cumpriu 8 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordem de bloqueios de ativos financeiros

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Civil de Pernambuco desencadeou a 56ª Operação de Repressão Qualificada, denominada Ancoradouro Digital. A ação busca desarticular uma associação criminosa envolvida em fraudes bancárias, invasão de dispositivos eletrônicos e lavagem de dinheiro.

Iniciada em janeiro de 2023, as investigações revelaram um esquema de pagamentos fraudulentos que simulava folhas salariais. De acordo com a Polícia, a fraude foi identificada pelo sistema antifraude de uma instituição financeira, o que permitiu aprofundar a apuração.

Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão domiciliar e uma ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pela 8ª Vara Criminal da Capital.

A operação contou com 30 policiais civis, incluindo delegados, agentes e escrivães, e o apoio da Diretoria de Inteligência (Dintel). Também colaboraram equipes das Polícias Civis do Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Bahia.