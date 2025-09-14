Bispo de Caruaru retorna às atividades após acidente de carro

O bispo Dom José Ruy, da Diocese de Caruaru, e sua mãe sofreram um acidente de carro na noite da última sexta-feira (12). De acordo com a Diocese, todos estão bem.

Bispo Dom José Ruy, da Diocese de Caruaru. (Reprodução/Redes Sociais)

Na noite da última sexta-feira (12), o bispo Dom José Ruy, da Diocese de Caruaru, sofreu um acidente de carro dentro da cidade. A mãe do pontífice também estava no veículo, que capotou após uma colisão no Bairro Maurício de Nassau.

De acordo com nota emitida pela Diocese de Caruaru, os dois tiveram apenas escoriações e dores decorrentes do impacto. Ambos foram socorridos pelo SAMU e receberam atendimento médico no Hospital da Unimed Caruaru, de onde já tiveram alta e passam bem.

Equipes da Autarquia de Mobilidade de Caruaru estiveram no local, mas não foram divulgadas informações sobre o outro carro envolvido no acidente.

Na manhã deste domingo, o bispo já retornou às suas atividades. O pontífice celebrou a Santa Missa da Festa da Exaltação da Santa Cruz, que foi exibida no canal da Diocese, no Youtube.