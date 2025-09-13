Desfile cívico altera trânsito do Jaboatão Centro neste domingo (14); veja o que muda
Vias ficarão interditadas até as 18h; prefeitura diz que terá guardas de trânsito orientando motoristas
Publicado: 13/09/2025 às 12:19
Desfile cívico altera trânsito do Jaboatão Centro neste domingo (14) (Foto: Divulgação)
A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes fará alterações no trânsito do centro a partir das 11h deste domingo (14). Serão montados bloqueios para a circulação de veículos para viabilizar a realização de um desfile cívico-militar. As vias ficarão interditadas até as 18h.
Serão interditados os trechos
- Cruzamento da avenida Barão de Lucena com a entrada da rua Barão de Moreno (sentido centro do Recife);
- Praça Manoel Lubambo - ao lado do banco Bradesco;
- Rua Câmara Lima (beco da Colônia);
- Cruzamento da avenida Barão de Lucena com a rua Henrique Capitulino;
- Rua Bernardo Vieira de Melo, no entorno da Casa da Cultura.
A prefeitura orienta que o motorista que vier do bairro de Vila Rica em direção ao Recife pode acessar a rua Boa Esperança, no bairro Quadro, localizado em Vila Rica. A rua também é uma alternativa para quem vai da cidade de Moreno para a capital pernambucana.
Quem vai do Recife para Jaboatão Centro pode passar pela rua Visconde de Rio Branco.
De acordo com a Secretaria executiva de Mobilidade (SEMOB) do município, agentes de trânsito estarão orientando os motoristas em Jaboatão Centro durante a realização do desfile.