Pontilhões de Setúbal devem ser entregues até 2026, diz prefeitura

Duas obras estão previstas para serem concluídas até o final do ano, mas o terceiro pontilhão ficará para o ano que vem

Obras de pontilhões em Setúbal devem ser totalmente finalizadas em 2026, diz prefeitura (Foto: Edson Holanda/PCR)

Os três pontilhões em construção na região de Setúbal, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, devem ser entregues até o começo de 2026. As obras, que custam R$ 4,7 milhões, estão sob responsabilidade da Autarquia de Urbanização do Recife (URB) e foram anunciadas em outubro de 2023.

O objetivo é ampliar as rotas de circulação no bairro, criando opções para pedestres, ciclistas e motoristas em uma das áreas de maior fluxo da cidade.

Segundo a gestão municipal, dois dos equipamentos devem ficar prontos até o fim deste ano. Um deles ligará as ruas Copacabana e Luiz Pimentel, sobre o Canal do Jordão. O outro vai conectar as ruas Cônego Romeu e Engenheiro Zael Diógenes, cruzando o Canal de Setúbal. As duas estruturas vão permitir ligações diretas com a Avenida Boa Viagem nos dois sentidos.

O terceiro pontilhão, na Rua João Cardoso Aires, também sobre o Canal de Setúbal, tem entrega prevista para o primeiro semestre de 2026. Com 27,8 metros de extensão e 16,5 metros de largura, o projeto prevê três faixas de rolamento no sentido praia-subúrbio, ciclovia bidirecional e passeios para pedestres. O tráfego no sentido oposto será desviado para a Rua Baltazar Passos.