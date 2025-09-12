Homem com histórico de estupro é preso por abusar da própria filha em Olinda

Delegacia da Mulher em Casa Caiada (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 45 anos, com antecedentes criminais por estupro, foi preso na tarde desta sexta-feira (12), em Olinda, suspeito de abusar sexualmente da própria filha, uma menina de 10 anos. A prisão ocorreu após ele ser filmado acariciando as partes íntimas da criança em uma praça pública no bairro de Jardim Brasil. O suspeito foi autuado por estupro de vulnerável.

O caso foi descoberto por uma mulher que não conhecia a família. Ela viu a situação, filmou o ato e iniciou uma busca para denunciar o crime. As imagens foram a prova inicial que levou à investigação.

O pai da menina foi levado à Delegacia da Mulher em Casa Caiada, que está responsável pelo caso. Durante a investigação, a criança foi ouvida em um depoimento especializado e confirmou os abusos, revelando que eles ocorriam principalmente nos fins de semana que ela passava na casa do pai. O homem buscava a filha às quintas-feiras para levá-la à aula de capoeira, e os crimes teriam ocorrido nesses momentos.

Ainda no depoimento, a menina revelou que os abusos já aconteciam há cerca de três anos. A avó materna, que detém a guarda da criança, uma tia e a mulher que fez a denúncia também foram ouvidas pelas autoridades.

O histórico do criminoso é ainda mais grave, já que ele já havia sido condenado por um estupro cometido em 2009. Ele ficou preso até 2022, quando progrediu para o regime aberto, voltando a cometer os crimes pouco tempo depois.

Antes da prisão, um vizinho também flagrou o ato e o filmou, mas o suspeito fugiu do local. Ele só foi capturado momentos depois pela polícia.