Projeto pretende fornecer leite de jumenta para hospitais neonatais de Pernambuco

Leite de jumenta se apresenta como opção para reinserir a espécie, atualmente em extinção, no sistema produtivo do país

Um projeto da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape), em Garanhuns, pretende fornecer leite de jumenta para abastecer bancos de leite em hospitais neonatais, responsáveis por atender bebês e crianças. Em fase de testes, a iniciativa acadêmica já faz planos de virar startup e também desponta como uma possível solução para salvar os animais, atualmente em risco de extinção, ao reinseri-los no sistema produtivo do Brasil.

Intitulado “Caracterização do potencial produtivo leiteiro de fêmeas asininas do ecótipo Nordestino”, o projeto de extensão foi criado em 2018, depois que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) procurou a universidade em busca de uma destinação para jumentos abandonados nas estradas.

“As pessoas perderam interesse econômico nesses animais e, naquele momento, um grande número de acidentes estava sendo registrado”, afirma Jorge Lucena, professor do curso de Zootecnia da Ufape e um dos coordenadores da atividade.

Segundo a ONG Internacional The Donkey Sanctuary, a população de jumentos no Brasil sofreu uma redução de 94% no Brasil, entre os anos de 1999 e 2024. Além das mudanças na dinâmica de trabalho no campo, a espécie tem sofrido com extrativismo do colágeno, encontrado sob a pele dos asininos.

Da substância, deriva o elijao, produto utilizado pela medicina tradicional chinesa há cerca de 5 mil anos para tratar problemas de saúde como menstruação irregular, anemia, insônia e impotência sexual. Sem comprovação científica, o produto tem motivado a atividade de abatedouros de asininos no Brasil.

Alternativa de preservação

Lucena acredita que a produção de leite de jumenta pode representar tanto uma alternativa sustentável para a sobrevivência da espécie quanto uma fonte de renda para famílias camponesas. “Em termos bioquímicos, o leite de jumenta é o mais próximo ao leite materno humano. Como os aminoácidos estão livres, em moléculas menores, eles são mais fáceis de digerir e causam menos alergia”, explica.

Os pesquisadores esperam fornecer leite de asininos para unidades de saúde neonatais do estado já no primeiro semestre do ano de 2026. “Estamos na fase de avaliação microbiológica do leite, para ver se há contaminação de alguma bactéria nociva, além de aspectos como o teor das proteínas”, conta Victor Netto, professor da Ufape e colaborador do projeto.

Atualmente, os pesquisadores trabalham com plantel próprio, constituído por animais doados e resgatados. A equipe tem atuado para induzir geneticamente a produção de mais fêmeas, a exemplo do que já acontece com as vacas.

A gestação das jumentas leva entre 11 e 12 meses. Após esse período, a fêmea pode produzir leite entre 4 e 8 meses, a depender do manejo. “Esperamos que a quantidade de leite produzido aumente ainda neste ano, permitindo que a gente inicie a produção desse leite em pó. Nessa forma, ele é mais seguro por causa do tempo de prateleira, facilitando a utilização em UTI’s”, ressalta Netto.

Startup

Queijo de leite de jumenta pode custar até 80 vezes mais do que o queijo comum (crédito: Cortesia) A produção do leite em pó acontece através do liofilizador, máquina a vácuo responsável por aquecer e desidratar o líquido. “O nosso é capaz de liofilizar entre 8 e 12 litros de leite por dia. Estamos com um projeto-modelo de startup, para buscar investimentos para a melhoria do equipamento e dos processos, desde a melhoria genética, até a rotulagem dos produtos”, diz Netto.

O projeto inclui a produção de outros produtos derivados do leite de jumenta, como cosméticos, sabonetes e queijos. “Todo animal que dá retorno financeiro é bem tratado pelo produtor. A cadeia de bem estar deles está muito ligada à produção, pois um animal bem cuidado produz mais. A gente espera que o aumento do valor agregado de jumento também melhore a qualidade de vida deles”, completa.

Bastante consumido no Oriente Médio, o queijo de leite de jumenta pode custar até 80 vezes mais caro do que o convencional leite de vaca. “A jumenta não produz leite durante todo o dia, como a vaca. Além disso, devido à qualidade nutricional desse leite, precisamos de muitos mais litros para produzir um quilo de queijo”, explica Gerla Chinelate, professora Associada do curso de Engenharia de Alimentos da UFAPE.

Com alto potencial nutritivo, o queijo de jumenta possui sabor mais adocicado, em razão do alto teor de lactose, o açúcar natural do leite. Seu aroma, contudo, pouco difere do já conhecido cheiro do queijo tradicional.

“Quanto ao sabor, a gente não trata da modificação sensorial para melhor aceitação do consumidor. Pelo contrário, mantemos as características naturais para que as pessoas se acostumem com o leite de jumenta e derivados”, acrescenta Chinelate.

A professora destaca a diversidade da produção de derivados de leite de jumenta no âmbito da pesquisa. A partir de processos de pasteurização, sua equipe vem fabricando, além de queijo, coalhada, iogurte e até sorvete com o leite asinino.

“Muitas pessoas ainda não têm o conhecimento da capacidade dos jumentos de produzir materiais de alto valor agregado e nutricional. A gente espera que essa iniciativa mostre o potencial desses animais aos produtores”, conclui Chinelate.