Ponte do Rio Morno passa por obras e trânsito muda nesta segunda (8)

Novo sistema viário vai criar acesso entre a Avenida Agamenon Magalhães e a BR-101. Agentes e orientadores da CTTU estarão no entorno da obra para ordenar o trânsito

Ponte do Rio Morno, no Recife (Foto: Diego Nigro/SEI)

A Ponte do Rio Morno, no bairro Beberibe, Zona Norte do Recife, passará por obras e mudará o trânsito no entorno. A partir desta segunda-feira (8), a Rua Compositor Vinícius de Moraes, no trecho compreendido entre a Ponte da Praça da Convenção e a Rua Melânio de Barros Correia será interditada.

Durante a interdição, os condutores devem utilizar a Rua Uriel de Holanda como rota alternativa. Além disso, a Rua Compositor Vinícius de Moraes voltará a ter sentido duplo de circulação no trecho não bloqueado. Agentes da CTTU estarão no local para orientar os motoristas,

A ponte sobre o Rio Morno conectará os bairros de Beberibe e Dois Unidos, como parte de uma via radial que criará um novo acesso entre a Avenida Agamenon Magalhães e a BR-101.

A intervenção tem custo de R$ 5,3 milhões e é feita com concreto armado, com extensão de 30m e largura de 14m. A estrutura terá duas faixas de rolamento, ciclovia e passeios.