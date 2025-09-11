CTTU anuncia esquemas de mobilidade para eventos esportivos do final de semana no Recife

Corridas e passeios ciclísticos acontecem nos bairros do Recife, Imbiribeira e Boa Viagem durante o sábado (13) e domingo (14). Agentes e orientadores estarão nas vias para garantir a segurança viária da população

Procissão do bairro do Jordão terá esquema de mobilidade da CTTU (Divulgação/CTTU)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou esquemas especiais de mobilidade para este fim de semana, quando a cidade receberá corridas de rua e passeios ciclísticos em diferentes bairros. As intervenções começam na manhã de sábado (13) e seguem até o domingo (14), com bloqueios temporários, desvios e acompanhamento de agentes de trânsito para garantir a segurança viária.

Sábado (13)

A programação tem início às 5h30 com a Corrida Contra a Sepse, no Bairro do Recife. A largada e a chegada serão na Rua da Aurora, passando por vias como a Ponte do Limoeiro, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Palácio do Campo das Princesas e Ponte Princesa Isabel. A operação segue até as 11h, com bloqueios itinerantes ao longo do percurso.

Domingo (14)

O domingo será marcado por três passeios ciclísticos e uma corrida:

• Passeio Ciclístico do Colégio Visão: largada às 6h, na Imbiribeira, com trajeto no entorno da Lagoa do Araçá, passando por vias como Rua João Teixeira, Rua São Miguel e Rua Arquiteto Luiz Nunes.

• Passeio Ciclístico do Colégio Universo do Saber: às 7h, com percurso pelo Derby, Avenida Agamenon Magalhães, Avenida Cruz Cabugá e Bairro do Recife. O evento havia sido adiado anteriormente por causa das chuvas.

• Passeio Bike Fest Recife: primeira edição acontece às 8h, com saída da Rua da Imperatriz, no Centro. O trajeto inclui a Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Avenida Alfredo Lisboa, Ponte Maurício de Nassau e Rua do Sol, retornando ao ponto inicial.

• Corrida Centauro Desbrava: das 5h às 9h30, em Boa Viagem, com largada no Shopping Recife. O percurso seguirá pela Rua Bruno Veloso, Avenida Fernando Simões Barbosa (contrafluxo), Via Mangue até a Rua Tomé Gibson, retornando pela Avenida Dom João VI e pela Ponte sobre o Canal do Jordão até o ponto de chegada. A operação contará com 53 agentes de trânsito.

Para viabilizar a Corrida Centauro Desbrava, a CTTU definiu os seguintes desvios:

• Acesso à Via Mangue pela Ponte Governador Paulo Guerra: condutores devem seguir pela Avenida Herculano Bandeira.

• Motoristas que estiverem na Avenida República do Líbano serão direcionados à Rua Barão de Santo Ângelo.

• A Avenida Dom João VI ficará bloqueada nos acessos das ruas José da Silva Lucena e Soldado Sinésio de Aragão.

• A Avenida Desembargador José Neves terá bloqueio na entrada da Rua Jorge Couceiro da Costa Eiras, com desvio pela Rua Desembargador João Paes, antes do Túnel Augusto Lucena (sentido Centro).

Orientação ao público

A CTTU recomenda que motoristas planejem seus deslocamentos, utilizem rotas alternativas e respeitem a sinalização temporária instalada nos locais dos eventos. Os bloqueios serão desfeitos de forma progressiva, conforme o encerramento das atividades.

A população pode esclarecer dúvidas pelo teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas, no número 0800.081.1078.