Homem entra em luta com cunhado e foge após tentar abusar sexualmente da irmã

Uma mulher de 33 anos denunciou o próprio irmão, de 40, de tê-la abusado sexualmente enquanto ela dormia. O caso aconteceu na zona rural de São José do Belmonte, Sertão Central, na madrugada da quinta-feira (11).

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, ela, o marido e o irmão haviam consumido bebida alcoólica na noite em que o crime aconteceu. No momento em que ela estava dormindo ao lado do companheiro, o irmão entrou no quarto, se aproximou e forçou o ato sexual.

Ao perceber o que estava acontecendo, o marido da vítima entrou em luta corporal com o suspeito, que conseguiu fugir, após pegar uma foice e adentrar no matagal. Agentes da Polícia Militar foram acionados, mas não localizaram o irmão da mulher.

O casal foi conduzido à delegacia da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência.