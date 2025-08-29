Preso homem acusado de estuprar e manter esposa em cárcere privado junto com filho autista
Vítima conseguiu pedir ajuda a equipe da prefeitura; filho de 13 anos, que é autista, também era mantido preso
Publicado: 29/08/2025 às 12:09
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) autuou o homem de 32 anos em flagrante delito, pela tentativa de roubo a uma residência. (Foto: Reprodução/PCPE)
A Guarda Municipal de Toritama prendeu, na quinta-feira (28), um homem suspeito de manter a companheira e o filho autista, de 13 anos, em cárcere privado, em Toritama, no Agreste de Pernambuco. Bruno Cândido Silva, como foi identificado, também é acusado de estupro.
De acordo com o secretário de Ordem Social, Alex Monteiro, a vítima abordou um veículo da Secretaria da Mulher para pedir ajuda, declarando que sofria abusos pelo companheiro, além de ser mantida em cárcere junto ao filho autista de 13 anos.
“Ela disse ao companheiro que ia pedir uma cesta básica na prefeitura e conseguiu sair. Quando recebemos a informação, fomos ao local e constatamos o fato”, relatou Alex Monteiro.
Ainda de acordo com o secretário, a vítima apresenta ferimentos e foi levada ao hospital para receber atendimento médico. Após exames, foi constatada a presença de traumas decorrentes das agressões físicas.
Após abordagem, o suspeito foi conduzido à delegacia. A Guarda Municipal informou que ele já tinha passagens por violência contra outra ex-companheira. “Ele já era conhecido da guarda por agressões anteriores. Agora, além da violência física, houve relato de abuso sexual”, afirmou Alex Monteiro.
A autoridade policial confirmou que a mulher declarou ter sido forçada a manter relações sexuais contra a vontade. O caso segue sob investigação da Delegacia de Toritama.