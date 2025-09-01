Thiago Brennand é condenado a 8 anos de prisão por estupro em São Paulo

O caso envolve a miss e estudante de medicina Stephanie Cohen, de 30 anos. O empresário deve pagar uma multa de R$ 200 mil

Thiago Brennad cumpre pena na penitenciária de Tremembé (Foto: Reprodução/Instagram)

A Justiça de São Paulo condenou o empresário Thiago Brennand a 8 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro contra a estudante de medicina e miss Stephanie Cohen, de 30 anos. Além da pena, ele deverá pagar indenização de R$ 200 mil à vítima. De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em 2021, quando Brennand teria dopado e estuprado Stephanie em um hotel na capital paulista. Ainda cabe recurso.



Atualmente, o empresário cumpre pena na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, e responde a outros três processos criminais relacionados a violência sexual contra mulheres. Brennand já acumula outras condenações. Em outubro de 2023, recebeu pena de 8 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelo estupro de uma norte-americana em Porto Feliz (SP), em julho de 2021.



No mês seguinte, foi sentenciado a 1 ano e 8 meses em regime semiaberto por agredir uma mulher em uma academia de São Paulo, em agosto de 2022. A agressão foi registrada por câmeras de segurança e ganhou repercussão nacional. Diversas mulheres tiveram coragem de denunciar Brennand a partir desse episódio.



Em janeiro de 2024, ele chegou a ser condenado a 8 anos de prisão pelo estupro de uma massagista em Porto Feliz, mas a decisão acabou anulada em outubro do mesmo ano. Mais recentemente, em agosto deste ano, foi novamente condenado a 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado pelo estupro de uma mulher em São Paulo, ocorrido em 2016. Nesse caso, terá também de pagar R$ 100 mil de indenização. Segundo investigações, em alguns episódios, o empresário ainda teria gravado os abusos e ameaçado divulgar os vídeos.

Já no caso de Stephanie Cohen, ela relatou, na época da denúncia, que estava comemorando a vitória em um concurso de miss que havia ganhado em 2021 quando foi abordada por Thiago em um restaurante em São Paulo. A modelo alega que foi dopada pelo empresário e levada para o hotel onde ele estava hospedado, onde foi estuprada. Após o ocorrido, ela desabafou sobre a situação nas redes sociais:



“Poderia vir aqui comemorar, fingir que estava feliz, mas eu não sou assim. Hoje foi um dos dias mais difíceis da minha vida desde que essa jornada começou. Eu estou vivendo tentando não lembrar de tudo o que aconteceu comigo, mas é muito difícil. Fico pensando que ainda tive sorte de não ficar em cárcere privado como tantas outras”, disse.



Stephanie diz que acordou sozinha no quarto e que recebeu ameaças do empresário por meio de vídeos íntimos depois do crime.

Desde então ela não teve mais contato com Brennand. Ele ainda chegou a encaminhar uma mensagem pedindo que ela testemunhasse a favor dele no dia em que saiu do país. Ele foi preso nos Emirados Árabes, onde ficou foragido por alguns meses. Após a prisão, ela voltou a se posicionar.

“Eu meti a cara na TV sabendo o tipo de pessoa que iria contra. Hoje sai mais uma prisão preventiva de um dos maiores monstros que esse país já viu. Jamais serei como antes, nada mudará isso, mas o certo eu fiz”.

O Diario tentou entrar em contato com a defesa de Thiago Brennand, mas não obteve retorno.