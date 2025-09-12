Saiba quem é o "Casal do Milhão", alvo da polícia; influenciadores que estão com tornozeleira eletrônica

Douglas Lima e Clara Melo foram levados para a Delegacia de Paulista, no Grande Recife, nesta sexta (12), durante a Operação ‘Casal do Milhão’, da Polícia Civil de Pernambuco

Os influenciadores digitais Douglas Lima e Clara Melo foram alvo da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), na manhã desta sexta (12). O casal é suspeito de envolvimento em um esquema de estelionato, exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

O denominado ‘Casal do Milhão’ conta com milhares de seguidores nas redes sociais, e compartilha a rotina dia a dia da vida com muita ostentação e luxo.

Douglas Lima soma 153 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram. Na plataforma, ele compartilha vídeos de teor cômico. A namorada dele, Clara Melo, era seguida por mais de 450 mil pessoas na conta do Instagram, que está fora do ar.

Eles foram levados para a delegacia em Paulista, no Grande Recife, para prestar depoimento e receber a instalação do monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Além disso, o casal divulga com frequência links de jogos de azar online, como Jogo do Tigrinho, prometendo ganhos financeiros expressivos para quem acessasse. Em um dos vídeos do perfil de Douglas, no qual ele mostra uma viagem de luxo em Dubai, com carros milionários, maços de dólares, joias, também aparecem imagens de jogos em cassinos digitais.

Douglas e Clara estão proibidos de acessar as redes sociais diante das medidas cautelares impostas pela Polícia.

Casal do Milhão

A operação ‘Casal do Milhão’ foi deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), nos municípios de Olinda e Paulista, no Grande Recife, nesta sexta (12). A ação cumpriu de nove mandados judiciais e na apreensão de veículos de luxo, relógios, celulares, bolsas de grife, perfumes e uma arma de fogo.

Também foram apreendidos uma BMW Série 3 sedã, uma motocicleta e diversos objetos de alto valor comercial, que, conforme a polícia, seriam compatíveis com o padrão de vida mantido às custas das atividades ilícitas.

Segundo a corporação, as investigações tiveram início em março de 2024. Entre as medidas judiciais expedidas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista estão cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, quatro de monitoramento eletrônico cautelar e uma ordem de bloqueio de ativos financeiros.