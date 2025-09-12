Suspeito de assassinar Charlie Kirk é identificado como estudante de 22 anos

Donald Trump havia dito que o suspeito do assassinato de Charlie Kirk tinha sido capturado nesta sexta-feira (12)

Foto de Tyler Robinson, o suspeito de matar Charlie Kirk em 11 de setembro, em Orem, Utah, em 12 de setembro de 2025. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na sexta-feira que o suspeito havia sido preso pelo assassinato do ativista de direita Charlie Kirk após uma grande perseguição. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP) ( AFP)

O suspeito acusado de assassinar o influenciador trumpista Charlie Kirk foi identificado como o estudante Tyler Robinson, de 22 anos. A informação foi confirmada pelo governador da Utah (EUA), Spencer Cox, em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 12.

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dito que o suspeito do assassinato de Charlie Kirk tinha sido capturado. "Com um alto grau de certeza, nós o temos", anunciou Trump em entrevista ao vivo na Fox News Chanel.

Cox afirmou que o suspeito indicou a um amigo da família que tinha conexão com o assassinato e que ele possuía posições políticas contrárias ao posicionamento de Kirk.

Kirk foi morto com um único tiro na quarta-feira, 10, no que a polícia disse ser um ataque direcionado e o governador de Utah, Spencer Cox, chamou de assassinato político. Kirk foi cofundador da organização política sem fins lucrativos Turning Point USA e era um aliado próximo de Trump.

As autoridades recuperaram um rifle de alta potência com ação de ferrolho perto do local e disseram que o atirador pulou de um telhado e desapareceu na floresta após o tiroteio.

Kirk estava discursando em um debate organizado pela Turning Point na Utah Valley University no momento do tiroteio. Ele foi levado a um hospital local e declarado morto horas depois.

Investigadores federais e autoridades estaduais divulgaram na quinta-feira fotos e um vídeo da pessoa que acreditam ser a responsável. Mais de 7.000 pistas e dicas foram recebidas, segundo as autoridades. O nome do suspeito não foi divulgado.

Como foi o ataque

Kirk foi atingido cerca de 20 minutos após o início do evento no campus. Segundo a porta-voz da universidade, Ellen Treanor, Kirk foi alvo de um tiro a cerca de 200 metros de distância.

Seguranças de Kirk o retiraram do local, mas ele não resistiu aos ferimentos. Andrew Kolvet, porta-voz da Turning Point USA, a organização na qual o influenciador milita, confirmou sua morte no fim da tarde.

Vídeos de celulares gravados no evento que circularam online mostraram pessoas correndo ao som de um tiro. Um vídeo parecia mostrar a cabeça de Kirk se inclinando para trás enquanto ele fazia um discurso sentado sob uma tenda com o slogan "The American Comeback" (O retorno americano) impresso nela. Ele perdeu muito sangue após ser baleado.

Quem era Charlie Kirk

Kirk, 31, emergiu nos últimos anos como um dos jovens conservadores mais influentes do EUA e se estabeleceu como um aliado próximo de Trump. Desde 2012, tornou-se uma figura constante nos campi universitários, onde organiza os comícios como o de Utah, que costumam atrair grandes multidões.

Embora não faça parte do governo, sua influência na Casa Branca era significativa. Desde as eleições de novembro, ele tinha ajudado a avaliar possíveis nomeados, testando sua lealdade a Trump.

O ativista fundou a Turning Point USA, quando tinha 18 anos, uma organização política de direita em expansão com mais de 850 filiais em seus campi. O grupo envia palestrantes conservadores para campi universitários e organiza conferências que reúnem milhares de jovens para discussões de direita sobre questões políticas como economia, raça e imigração.

O Turning Point desempenhou um papel significativo em fazer com que os jovens votassem no presidente Trump, que conquistou apoio principalmente entre os homens da Geração Z nas eleições de 2024. O filho de Trump, Donald Trump Jr., referiu-se a Kirk como "um dos verdadeiros astros do rock deste movimento".

O Turning Point USA também hospeda uma série de podcasts populares, incluindo "The Charlie Kirk Show", que tem foco em política de direita, e "Culture Apothecary", que é liderado por Alex Clark e se concentra em visões conservadoras sobre bem-estar, estilo de vida e o movimento Make America Healthy Again. (Com agências internacionais).