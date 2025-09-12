Santa Cruz promove FanFest no Arruda com cinco telões e programação ampliada

Santa Cruz organiza evento no Arruda para transmissão do duelo contra o Maranhão pela semifinal da Série D

Torcida do Santa Cruz acompanha partida em FanFest no Arruda (Reprodução)

O Santa Cruz realiza neste domingo (14), a partir das 13h, uma edição especial da FanFest, evento que promete reunir milhares de torcedores no Estádio do Arruda para acompanhar o decisivo confronto contra o Maranhão, válido pela semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 16h, no Estádio Castelão, em São Luís (MA).

Com uma estrutura reforçada e novidades na organização, a festa acontecerá diretamente no gramado do estádio e contará com cinco telões distribuídos em pontos estratégicos: um nas Sociais, dois nas laterais e dois nas áreas internas (Lounge e praça de alimentação). A expectativa é de que esta seja a maior FanFest já realizada pelo clube.

Os ingressos estão à venda por R$ 20,00 através da plataforma FutebolCard, e o QR Code para acesso será liberado com seis horas de antecedência.

Além da exibição da partida, a programação inclui shows musicais com duas bandas no pré-jogo e um grupo de pagode no pós-jogo. O evento também terá opções gastronômicas como feijoada, cerveja gelada, além de todos os bares da área social do estádio funcionando (térreo, 1º andar e Lounge).

Após os problemas registrados na última edição do evento, quando torcedores invadiram o estádio após o esgotamento dos ingressos, o clube anunciou medidas de reforço na segurança e logística. Entre as ações estão a ampliação do gradil, aumento no efetivo da bilheteria e a abertura de mais acessos — os portões 02, 03 e 04 estarão disponíveis para entrada.





