O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (11) no Km 257; suspeito foi preso em flagrante e conduzido a delegacia de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco

Motorista embriagado mata duas mulheres na BR-232, em Arcoverde (divulgação/PRF)

Duas mulheres morreram após um acidente na noite desta quinta-feira (11), na BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. As vítimas estavam em uma motocicleta quando foram atingidas por uma picape Fiat Strada conduzida por um homem de 48 anos que havia ingerido bebida alcoólica.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 18h10, no Km 257. No local, foi constatada a morte de Maria Hortência da Silva, de 23 anos, e da garupa, cuja identidade não foi informada.

O motorista foi preso em flagrante e confessou ter consumido álcool antes de dirigir. Ele foi levado para a Delegacia de Arcoverde. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na 19ª Delegacia Seccional de Arcoverde e, após os procedimentos legais, o suspeito ficou à disposição da Justiça.