Comerciante é agredido com barra de ferro e tem estabelecimento roubado em Pesqueira (Reprodução/redes sociais)

Um comerciante foi agredido com uma barra de ferro e teve seu estabelecimento roubado na madrugada da quarta-feira (10), na rodoviária de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do local.

De acordo com as imagens, o suspeito se aproximou armado com uma barra de ferro enquanto a vítima descansava. Ao se negar a entregar o dinheiro, o comerciante foi atingido no rosto. Em seguida, o criminoso roubou R$ 85,00 do balcão e um celular.

As câmeras ainda registraram que um homem que tentou intervir no assalto também foi agredido. A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h30, e uma equipe do Grupamento Tático, com apoio do Núcleo de Inteligência da 3ª Companhia (NIAZM/3), conseguiu localizar e prender o suspeito em flagrante.

Segundo a corporação, o acusado era conhecido na região pela prática de roubos e foi identificado graças ao reconhecimento de voz da vítima e pelas imagens de segurança, que mostraram a camisa usada no crime, encontrada em sua residência.

Em nota, a PM informou que o suspeito já cumpria pena no regime semiaberto e foi apresentado na Delegacia Civil local para adoção das medidas legais cabíveis.