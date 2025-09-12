Casal do Milhão: Influencer exibe vida boa, carrões, dólares e Jogo do Tigrinho

Conheça "Douglas Ozzy", o influencer alvo de operação contra crimes de estelionato e lavagem de dinheiro que passou da ostentação de Dubai para a delegacia de Paulista

Douglas Ozzy em uma das várias imagens de ostentação publicadas no seu perfil do Instagram (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Douglas Lima, o “Douglas Ozzy”, é sinônimo de ostentação nas redes sociais. Ao lado da também influencer Clara Melo e mais dois homens, ele foi levado para a delegacia e todos passaram a usar tornozeleiras eletrônicas por envolvimento na Operação Casal do Milhão

Um dos alvos da Operação Casal do Milhão, deflagrada nesta sexta (12) pela Polícia Civil de Pernambuco, o influencer Douglas Lima é sinônimo de ostentação nas redes sociais.

Ao lado da também influencer Clara Melo e mais dois homens, ele foi levado para a delegacia e todos passaram a usar tornozeleiras eletrônicas por envolvimento em divulgação do “Jogo do Tigrinho”, lavagem de dinheiro e estelionato.

Identificado nas redes como “Douglas Ozzy”, ele se exibe na internet com carrões, dinheiro e compras de roupas em lojas de grife.

Um clipe postado nas próprias redes tem a seguinte legenda: “Só quem arrisca, conta dinheiro”. Em outro, ele, que “é merecedor da vitória”, aparece em um banho de mar nas Ilhas Maldivas, um paraíso turístico.



Em um dos clipes, “Douglas Ozzy” se apresenta com uma grossa corrente de ouro pendurada no pescoço. Surgem imagens de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.



Também mostra maços de dinheiro, jogando cédulas no chão, como se fossem cartas de baralho, numa mesa onde há garrafas de bebidas.

Tudo isso sob o balanço de uma música que diz: “Dez carro guardado na minha garagem (sic) / Vizinho pensando que eu fiz uma festa / Ele me, ele me inveja / Ele me, ele me detesta / É o crime não é o creme / Nós gosta (sic) de jogar esse jogo sujo”.

Douglas exibe, ainda, carrões esportivos, com cores berrantes, passeios de lancha e compras em grifes de roupas internacionais.

É possível observar também caixas com relógios caros e notas de dólar.

O clipe termina com imagens aéreas e o influencer em um helicóptero e, em seguida, mostrando a tela do celular com o “Jogo do Tigrinho”.

