° / °
Vida Urbana
GESTÃO

Novo superintendente da PRF em Pernambuco toma posse nesta sexta-feira

Cleiton de Almeida Medeiros exerceu por quatro anos a função de chefe da Delegacia no Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/09/2025 às 09:35

Seguir no Google News Seguir

Cleiton de Almeida Medeiros tomou posse nesta sexta-feira (12)/DIVULGAÇÃO/PRF

Cleiton de Almeida Medeiros tomou posse nesta sexta-feira (12) (DIVULGAÇÃO/PRF)

O novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco (PRF/PE), Cleiton de Almeida Medeiros, toma posse às 10h desta sexta-feira (12). O servidor assume o maior cargo de gestão da Superintendência no lugar de Alexandre Rodrigues da Silva, nomeado diretor de Gestão de Pessoas (DGP) do órgão.

A portaria de designação foi publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no Diário Oficial da União de 1? de agosto e, antes de ser nomeado como superintendente, o PRF Cleiton exerceu por quatro anos consecutivos a função de chefe da Delegacia da PRF no Recife.

Ao longo de 16 anos de carreira, o gestor integra o quadro de instrutores da instituição e adquiriu uma vasta experiência na área administrativa e operacional.

A solenidade de posse acontecerá às 10h no auditório da 6ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco e irá contar com a presença do Diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Oliveira, do diretor-executivo, Alberto Raposo, e diversas autoridades.

Histórico

Formado em Gestão de Recursos Humanos, pós-graduado em Direito Público e especialista em Segurança Pública e Sistema Penitenciário, o PRF Cleiton é natural do Rio de Janeiro e ingressou na PRF em 2009 pelo Mato Grosso, na Delegacia de Pontes e Lacerda.

Ainda em território mato-grossense, atuou como chefe da Seção de Recursos Humanos da Superintendência Regional da PRF/MT, onde teve a oportunidade de contribuir com a gestão de pessoal e o fortalecimento da estrutura administrativa regional.

Em 2014, foi removido para o estado de Pernambuco, onde assumiu a chefia da Seção de Recursos Humanos da PRF/PE. Depois também atuou no Núcleo de Operações Especiais (NOE), e em seguida, como substituto na chefia da Seção de Operações (SEOP), consolidando experiências em ações táticas e operacionais.

Assumiu então a chefia do Grupo de Patrulhamento Tático em Recife (GPT01), onde esteve à frente de diversas operações integradas de combate ao crime nas rodovias federais do estado. Entre os anos de 2021 e 2025, deixou um legado positivo no exercício da função de chefe da Delegacia da PRF no Recife.

Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP