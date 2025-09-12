Novo superintendente da PRF em Pernambuco toma posse nesta sexta-feira

Cleiton de Almeida Medeiros exerceu por quatro anos a função de chefe da Delegacia no Recife

Cleiton de Almeida Medeiros tomou posse nesta sexta-feira (12) (DIVULGAÇÃO/PRF)

O novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco (PRF/PE), Cleiton de Almeida Medeiros, toma posse às 10h desta sexta-feira (12). O servidor assume o maior cargo de gestão da Superintendência no lugar de Alexandre Rodrigues da Silva, nomeado diretor de Gestão de Pessoas (DGP) do órgão.

A portaria de designação foi publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no Diário Oficial da União de 1? de agosto e, antes de ser nomeado como superintendente, o PRF Cleiton exerceu por quatro anos consecutivos a função de chefe da Delegacia da PRF no Recife.

Ao longo de 16 anos de carreira, o gestor integra o quadro de instrutores da instituição e adquiriu uma vasta experiência na área administrativa e operacional.

A solenidade de posse acontecerá às 10h no auditório da 6ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco e irá contar com a presença do Diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Oliveira, do diretor-executivo, Alberto Raposo, e diversas autoridades.

Histórico

Formado em Gestão de Recursos Humanos, pós-graduado em Direito Público e especialista em Segurança Pública e Sistema Penitenciário, o PRF Cleiton é natural do Rio de Janeiro e ingressou na PRF em 2009 pelo Mato Grosso, na Delegacia de Pontes e Lacerda.

Ainda em território mato-grossense, atuou como chefe da Seção de Recursos Humanos da Superintendência Regional da PRF/MT, onde teve a oportunidade de contribuir com a gestão de pessoal e o fortalecimento da estrutura administrativa regional.

Em 2014, foi removido para o estado de Pernambuco, onde assumiu a chefia da Seção de Recursos Humanos da PRF/PE. Depois também atuou no Núcleo de Operações Especiais (NOE), e em seguida, como substituto na chefia da Seção de Operações (SEOP), consolidando experiências em ações táticas e operacionais.

Assumiu então a chefia do Grupo de Patrulhamento Tático em Recife (GPT01), onde esteve à frente de diversas operações integradas de combate ao crime nas rodovias federais do estado. Entre os anos de 2021 e 2025, deixou um legado positivo no exercício da função de chefe da Delegacia da PRF no Recife.